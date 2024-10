Antes da deslocação ao Minho, Tozé Marreco falou à imprensa e prometeu um Farense no seu melhor para o jogo de domingo frente ao Sp. Braga: «Vamos defrontar uma das melhores equipas da competição. Por isso, sabemos que temos de estar no nosso melhor a todos os níveis para conquistar o que queremos.»

Desde que chegou ao clube, o técnico dos algarvios já leva três jogos sem perder, sendo que dois deles contaram para o campeonato. Nesse sentido, o treinador de 37 anos quer continuar no mesmo rumo com base no trabalho que tem sido feito: «Sabemos o que temos de fazer. A estratégia e a organização estão definidas. Já demonstrámos caráter, organização e momentos de qualidade nestes jogos.»

«Vamos continuar a crescer a cada jogo para chegar ao final desta maratona da Liga com os objetivos conquistados», acrescentou ainda.

O Sp. Braga, sexto classificado com 18 pontos, e o Farense, 18.º e último, com quatro, defrontam-se no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de João Gonçalves.