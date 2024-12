A FIGURA: Ricardo Velho

Começa a ser repetitivo, mas não há volta a dar: Ricardo Velho foi, mais uma vez, o melhor em campo num jogo do Farense. Numa segunda parte em que o ataque dos algarvios não existiu, foi o guarda-redes que salvou este empate. No mesmo lance, ao minuto 62, conseguiu, por duas vezes, impedir o golo do Vitória de Guimarães. De resto, não teve culpa em qualquer dos golos.

O MOMENTO: Do pé esquerdo de Neto, veio o empate (90+9m)

Sejamos justos: o Vitória de Guimarães tinha dominado toda a partida e o golo, alcançado ao minuto 90, parecia ser o corolário de uma vitória justa. Só que, no último suspiro, apareceu o pé esquerdo de Ângelo Neto para dar o empate ao Farense. Foi um final de loucos!

OUTROS DESTAQUES:

Alberto Baio:

Bom jogo do defesa direito do Vitória. Esteve envolvido nos dois golos da equipa de Daniel Sousa e, defensivamente, também nunca falhou. A exibição de hoje em Faro só veio confirmar a qualidade que Alberto Baio tem demonstrado ao longo desta temporada.

Ângelo Neto:

É impossível falar deste Farense-Vitória sem mencionar Ângelo Neto. Não é que tenha feito uma exibição estratosférica, mas o golo, que marcou no último minuto do período de descontos, deu um empate arrancado a ferros ao Farense.

Daniel Sousa:

Apesar do resultado, o novo treinador do Vitória tem de estar contente com a sua estreia. A equipa fez um bom jogo, frente a um adversário difícil e numa deslocação também complicada. Bruno Varela, por exemplo, não fez qualquer defesa numa segunda parte em que o Vitória foi totalmente hegemónico. Daniel Sousa saiu de Faro com um empate, mas também com a certeza de que tem plantel e ideias para continuar o bom trabalho de Rui Borges.