Orsi Fehér teve há cerca de seis meses uma filha, a quem chamou Índia, e que fazia as delícias da modelo e apresentadora de televisão húngara. Durante vários meses, a identidade do pai da criança foi mantido em segredo, sendo que as revistas do social falavam de um misterioso jornalista sueco com quem Orsi Fehér tinha um relacionamento.

Ora veio agora a saber-se que o namorado de há dois anos não é um jornalista sueco, mas sim um antigo jogador do Sporting: Pontus Farnerud, também ele sueco, que deixou de jogar em 2014. O antigo médio, agora com 40 anos, passou pelo Sporting entre 2006 e 2007, sem grande sucesso, na verdade.

Ora Pontus Farnerud já tinha há dias colocado uma fotografia de Orsi Féher nas redes sociais, mas só agora a húngara, irmá de Miklos Fehér, partilhou uma imagem dos dois juntos. Na verdade é uma fotografia de família, em que aparece também a bebé Índia e os pais de da própria Orsi Fehér.