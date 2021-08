O Santa Clara qualificou-se na tarde deste domingo para a fase de grupos da Taça da Liga, ao eliminar o Farense no desempate por grandes penalidades (0-3), após o 0-0 registado nos 90 minutos regulamentares.

No Estádio de São Luís, a equipa comandada por Daniel Ramos resolveu a questão da marca dos 11 metros, marcando todas as primeiras três grandes penalidades, por Lincoln, Nené e Mikel Villanueva. Já Gut e Elves Baldé, do Farense, remataram aos ferros, tendo Amine visto Ricardo Fernandes defender o outro remate.

Os açorianos juntam-se assim, na fase de grupos, ao Paços de Ferreira, Penafiel e Famalicão (apurados vindos desta segunda eliminatória), bem como a Sp. Braga, Benfica, FC Porto e Sporting, que só entram nos grupos.

Este domingo, penafidelenses e famalicenses também garantiram o passaporte, eliminando Estrela e Estoril, respetivamente.

FARENSE-SANTA CLARA, 0-1 :: FICHA DE JOGO

Jogo no Estádio de São Luís, Faro.

Árbitro: Hugo Silva.

FARENSE: Defendi; Alex Pinto, Bura, Gut, Abner; Mayambela (Elves Baldé, 68’), Fabrício Isidoro, Amine, Lucca; Vasco Lopes (Paollo Madeira, 82’), Pedro Henrique. Treinador, Jorge Costa.

SANTA CLARA: Ricardo Fernandes; Pierre Sagna, Cristian Tassano, Mikel Villanueva, Paulo Henrique; Anderson Carvalho (Lincoln, 62’), Costinha (Nené, 90+1’), Morita; Jean Patric (Júlio Romão, 62’), Cryzan (Bouldini, 76’), Carlos Júnior (Ricardinho, 76’). Treinador, Daniel Ramos.

Disciplina – cartões amarelos: Bura, 7’, Cryzan, 34’, Júlio Romão, 70’, Alex Pinto, 86’.