O Esporte Clube Vitória, emblema da Bahia que revelou jogadores como Hulk e David Luiz, anunciou nesta sexta-feira um acordo de patrocínio inédito no futebol brasileiro.

O Fatal Model, o maior site de acompanhantes do Brasil, celebrou com o EC Vitória «o maior patrocínio de mangas dos 123 anos de história do clube».

«Através do Leão será transmitida uma importante mensagem para mostrar que todos os cidadãos e profissionais são dignos de respeito, segurança e dignidade», refere o clube, em nota oficial.

Nina Sag, acompanhante e host do Podcast, foi a porta-voz do Fatal Model: «É um orgulho para o Fatal Model estampar sua marca em uma camisa tão vitoriosa e tradicional como a do Vitória. Com essa parceria iremos passar de forma respeitosa os nossos valores, conscientizando através de informações, quebrando tabus e gerando conhecimento. O Vitória será um importante aliado nessa busca de fortalecer a luta por respeito, empoderamento e dignificação da profissão de acompanhante. Pra cima, Leão!»