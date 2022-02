O Istanbul Basaksehir, terceiro classificado do campeonato da Turquia, foi surpreendido em casa pelo Fatih Karagumruk (1-2), em encontro referente à 27.ª jornada da competição.



O português Pizzi foi titular na equipa visitada e fez a assistência para o primeiro golo do encontro, apontado pelo egípcio Trezeguet (25m), que bateu o guarda-redes Emiliano Viviano (ex-Sporting).



O Fatih Karagumruk respondeu ainda na etapa inicial do encontro, chegando à reviravolta por intermédio de Fabio Borini (39m) e Ahmed Musa (41m).



Pizzi, médio que está cedido pelo Benfica, acabou por ser substituído pelo treinador do Istanbul Basaksehir ao intervalo.



Veja a assistência de Pizzi para o golo de Trezeguet: