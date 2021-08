O Benfica contratou Mario Tudose, de 16 anos, ao FC Arges, da Roménia.

O defesa central custa 200 mil euros ao emblema da Luz, de acordo com o FC Arges. Os romenos ficam com 20 por cento de uma futura transferência, lê-se no site oficial do clube.

Tudose tem competido nas camadas jovens do FC Arges, com quem assinou contrato profissional no início do ano. O central é internacional sub-17 pela Roménia.

«Esta transferência é um passo em frente. O Benfica term uma academia de topo e e coloca um grande enfâse no desenvolvimento dos jovens. Quero estar na primeira equipa dentro de três ou quatro anos e deopis dar um passo para um campeonato ainda mais competitivo. Quero agradecer ao FC Arges, mas também às pessoas de Pitesti que trabalharam comigo. O FC Arges ficará sempre no meu coração», disse ao site oficial do clube.