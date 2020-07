O FC Porto goleou o Belenenses por 5-0 e mantém uma vantagem de seis pontos sobre o Benfica na Liga portuguesa. Para além disso, os dragões ultrapassaram a barreira dos cem golos na temporada 2019/20, ao 51.º jogo, mantendo uma média aproximada de dois golos por encontro.

Fábio Vieira, na cobrança exemplar de um livre direto, garantiu o número redondo e tornou-se o 19.º jogador diferente da equipa portista a presentar na presente época. Luis Díaz fechou as contas com um grande remate de fora da área, colocou a fasquia nos 101 golos e permitiu ao FC Porto apanhar o Benfica como melhor ataque da Liga (62 golos).

A equipa de Sérgio Conceição já tinha a melhor defesa (18 golos sofridos contra 24 do Benfica) e passa agora a ter um dos melhores ataques, depois de ter marcado mais dois golos que a formação orientada interinamente por Nélson Veríssimo (3-1 ao Boavista).

Tiquinho Soares quebrou um longo ciclo de jogos em branco e reforçou o estatuto de melhor marcador do FC Porto na presente temporada, com 17 golos em todas as competições, mais quatro que Luis Díaz (13).

Moussa Marega e Alex Telles festejaram igualmente frente ao Belenenses e surgem logo depois na lista (12 golos). Porém, o defesa brasileiro é mesmo o principal goleador dos dragões na Liga, com dez remates certeiros. Zé Luís, graças a um arranque a grande nível, fecha o top-5 no plantel (10 golos)

O FC Porto beneficiou ainda de cinco autogolos até ao momento, em diferentes competições: Douglas (V. Guimarães), Rúben Dias (Benfica), Jubal (V. Setúbal), César (Santa Clara) e Tyrell Malacia (Feyenoord).

Confira a lista de marcadores dos 101 golos do FC Porto na época 2019/20:

Soares: 17 golos

Luis Díaz: 13

Alex Telles: 12

Marega: 12

Zé Luís: 10

Marcano: 6

Sérgio Oliveira: 5

Jesús Corona: 4

Mbemba: 4

Fábio Silva: 3

Aboubakar: 2

Loum: 1

Manafá: 1

Pepe: 1

Otávio: 1

Nakajima: 1

Diogo Leite: 1

Saravia: 1

Fábio Vieira: 1

Douglas (V. Guimarães): 1 p.b.

Rúben Dias (Benfica): 1 p.b.

Jubal (V. Setúbal): 1 p.b.

César (Santa Clara): 1 p.b.

Tyrell Malacia (Feyenoord): 1 p.b.