O projeto da futura Cidade do FC Porto, um dos grandes objetivos de Jorge Nuno Pinto da Costa para o quadriénio 2020-2024, passa pela zona da Amieira, em São Mamede de Infesta, freguesia de Matosinhos que faz fronteira com a cidade do Porto. O Maisfutebol visitou o local nesta terça-feira.

«Temos um terreno de oito hectares no concelho de Matosinhos. O plano diretor já está alterado e o de pormenor já foi aprovado pela Câmara Municipal. Prevê sete campos de futebol de 11, um deles com bancada para 2500 lugares, e dois campos de futebol de sete. Terá uma zona residencial, um lar, um hotel para 100 camas e temos dois tipos de financiamento aprovados», explicou o presidente do FC Porto, na semana passada.

Segundo Pinto da Costa, faltaria apenas definir o tipo de financiamento para a construção. Perante a contestação de alguns locais, a Câmara Municipal de Matosinhos veio na segunda-feira a público confirmar que «encontra-se a analisar um Pedido de Informação Prévia (PIP) que demonstra a intenção do Futebol Clube do Porto em instalar um complexo desportivo, com várias valências, no lugar da Amieira, na freguesia de São Mamede Infesta.»

«A CMM ainda não aprovou nenhum PIP, nem nenhum Plano de Pormenor, nem alterou o Plano Diretor Municipal para esta área», garantiu a autarquia, em comunicado.

Polémicas à parte, os moradores da Amieira já estão a par desta intenção do FC Porto e a aguardar as futuras instalação do clube com expectativa.

O Maisfutebol percorreu o local durante a tarde desta terça-feira e percebeu que é um espaço verde de grandes dimensões, parcialmente abandonado e atrativo pela sua localização. Fica entre a Circunvalação e a Via Norte, a menos de dez minutos (seis quilómetros) do Estádio do Dragão, junto ao Colégio Euro Atlântico e a histórica Quinta da Amieira, que pertence à família Calém.

Entre a Quinta da Amieira, a Rua da Estação de São Mamede e a Capela de Santo António do Telheiro há mais de oito hectares de campos de cultivo e zonas arborizadas, algumas pouco cuidadas. O projeto do FC Porto passa pela edificação de uma residência de jogadores junto à Quinta da Amieira, um mini-estádio com capacidade para 2.500 lugares entre o Colégio Euro-Atlântico e a Rua Eduardo Martins Quelhas Lima, para além de vários relvados nos terrenos adjacentes.

Carla Pinto, uma adepta do FC Porto que mora junto à área projetada para a futura cidade do clube, mostrou-se satisfeita com o projeto: «Já tinha ouvido falar disso há cerca de um ano e fico muito orgulhosa por ser em São Mamede de Infesta, até porque o senhor Pinto da Costa morou aqui em Infesta quando era jovem, com a mãe. Foi atleta do FC Infesta e até hoje é sócio do FC Infesta», recordou.

«Fico muito orgulhosa por esse projeto ser mesmo em frente à casa onde resido. Se fosse para o Benfica não ficaria muito contente, sendo para o FC Porto, fico muito feliz e vai ser uma zona aproveitada, por está abandonada, e vai continuar a ser uma zona verde, porque vai ter relvados», acrescentou a moradora, ao Maisfutebol.

A polémica em torno da Câmara Municipal de Matosinhos não faz sentido porque, reforça Carla Pinto, os terrenos em causa pertencem a privados: «Tenho um filho a jogar no FC Infesta, percebo as críticas das pessoas de Matosinhos mas estão mal informadas: todo este espaço de que se fala no projeto não pertence à Câmara, é todo de vários proprietários privados, portanto a Câmara não irá ceder qualquer terreno, porque não lhes pertence.»

«Vai ser um sonho realizado tê-los aqui tão perto e podem contar com apoio: São Mamede Infesta é uma zona de portistas», concluiu a adepta do FC Porto.

Pode consultar na galeria em anexo a localização idealizada para a futura Cidade do FC Porto, alguns detalhes do projeto e o aspeto atual dos terrenos.