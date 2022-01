Tomás Esteves está de regresso ao trabalho no FC Porto B, cerca de três meses depois da operação ao tornozelo direto no Hospital Santa Maria.



O lateral direito fez quatro jogos pela formação secundária dos dragões em agosto e lesionou-se ao serviço da seleção sub-20 de Portugal, ainda no início de setembro.



O primeiro diagnóstico não apontava para uma lesão grave, mas Tomás Esteves acabou por ser operado a 7 de outubro, iniciando o período de recuperação.



Nesta quarta-feira, através das redes sociais, o jogador de 19 anos assinalou o regresso ao trabalho no FC Porto B.