Tomás Esteves está no onze de António Folha para a receção do FC Porto B ao Trofense, referente à 1.ª jornada da II Liga.



O lateral direito regressou de empréstimo ao Reading, chegou a treinar com o plantel principal mas inicia a época ao serviço da formação secundária.



Onze do FC Porto B: Ricardo Silva; Tomás Esteves, Zé Pedro, João Marcelo, João Mendes, Peglow, Bernardo Folha, Mor Ndiaye, Rodrigo Valente, Gonçalo Borges e Namaso Loader.



Onze do Trofense: Rogério; Daniel Liberal, João Faria, João Paulo, Simão Martins, Bruno Almeida, Vasco Rocha, Matheus, Tiago André, Andrezinho e Bruno Moreira.