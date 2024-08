Dia de emoções fortes na II Liga portuguesa, neste regresso à competição. FC Porto B empatou com o Alverca, o Vizela ganhou ao Leixões e o Feirense bateu o Torreense.

O recém-promovido Alverca empatou na visita ao Olival (1-1), na tarde deste domingo. A equipa ribatejana adiantou-se no marcador através de um auto-golo do guardião portista Diogo Fernandes, aos 20 minutos. Os portistas empataram com um tento de Marcus, aos 54. Rodrigo Mora destacou-se.

Mas a sul, o reforço Leandro Antunes estreou-se da melhor forma pelo Feirense ao apontar o golo da vitória que permitiu ao Feirense bater o Torreense, 1-0, no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Aos 77 minutos, o extremo conseguiu um golo importante para os feirenses, que jogaram com mais um elemento durante mais de 60 minutos devido à expulsão de Marvin Elimbi, ainda na primeira parte.

O último jogo deste domingo foi disputado no Magalhães Pessoa, entre o União de Leiria e o Vizela. Os visitantes levaram os três pontos, com golos de Matías Lacava, aos 20 minutos, e Unzueta, aos 90+7'.