O FC Porto B, da II Liga, venceu o Beira-Mar, do Campeonato de Portugal, por 1-0 esta quarta-feira.

O golo da vitória foi apontado por Gil Martins, jovem médio de 19 anos que já pertencia à equipa B portista na época transata.

Brayan Caicedo (gestão de esforço), Leonardo Vonic (treino integrado condicionado) e Rui Monteiro (tratamento e trabalho condicionado) foram baixas confirmadas do lado dos dragões, de acordo com o boletim clínico.

Este é o segundo triunfo do FC Porto B na pré-temporada. No primeiro teste, os azuis e brancos venceram o Leça, do Campeonato de Portugal, por 2-0.