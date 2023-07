O FC Porto B deu nesta segunda-feira o pontapé de saída na época 2023/24, com algumas novidades. Desde logo, a presença de Silvestre Varela na equipa técnica liderada por António Folha.

No grupo de jogadores, de acordo com as imagens divulgadas pelo clube portista, destaque para a continuidade de Bruno Costa. O médio de 26 anos deixou de entrar no leque de opções de Sérgio Conceição a meio da época passada, baixou à equipa B e por lá continua, a um ano do final do contrato com os dragões.

Rodrigo Mora, avançado de apenas 16 anos, integra os trabalhos da equipa secundária, depois de ter feito história na II Liga. Na época passa, o jovem marcou 16 golos em 33 jogos pela equipa de juvenis (sub-17), subindo agora ao patamar profissional sem passar pela formação júnior.

VEJA AS IMAGENS DO PRIMEIRO TREINO DO FC PORTO B.