O Casa Pia venceu por 2-0 o FC Porto B na tarde deste sábado, no Estádio de Pina Manique.

Os golos dos casapianos foram marcados por Lucas Soares aos 47 minutos e por Jota Silva aos 73.

Com esta vitória, o Casa Pia conquista os primeiros três pontos no campeonato, depois de ter perdido na primeira jornada frente ao Académico de Viseu. Já o FC Porto B, que empatou 2-2 com o Trofense na abertura da II Liga, mantém-se com um ponto e desce provisoriamente ao 12.º lugar da tabela.