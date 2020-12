O guarda-redes internacional português Cláudio Ramos vai estrear-se nesta segunda-feira com a camisola do FC Porto.

O guardião ex-Tondela, contratado no último verão, surge no onze titular da equipa do FC Porto B que defronta o Estoril nesta tarde.

Cláudio Ramos não faz um jogo oficial desde o dia 1 de julho, quando o Tondela defrontou o Belenenses, tendo falhado as últimas jornadas da época passada por lesão. Também depois de ter chegado aos dragões o guarda-redes esteve lesionado.