A equipa B do FC Porto venceu este domingo em Portimão por 3-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da II Liga. Com este triunfo, os «dragões» garantem desde já a manutenção no segundo escalão do futebol nacional.

O veterano André Castro (15m), Brayan Caicedo (27m) e Anhá Candé (69m) anotaram os três golos sem resposta que ditaram a vitória na partida.

Ora, o FC Porto B fica na 14.ª posição com 35 pontos e o Portimonense desce para o 15.º posto, com 34 pontos, ambos com a manutenção já garantida, numa altura em que ainda falta disputar uma jornada.

Relativamente às contas da descida, o Paços de Ferreira assume, para já, o lugar de play-off (16.º) com 30 pontos. Segue-se a Oliveirense em 17.º com 29 pontos. Já com a descida confirmada, está o Mafra em 20.º e último lugar com 24 pontos.

Invertendo a tabela classificativa, os lugares de cima continuam ao rubro na luta pelo título da II Liga.