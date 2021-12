O treinador da equipa B do FC Porto, António Folha, teve alta hospitalar durante o fim-de-semana, depois da intervenção cirúrgica da semana passada a que foi submetido para debelar um problema de saúde, apurou o Maisfutebol.

O técnico de 50 anos prossegue a recuperação em casa e, pelo menos até ao momento desta notícia, de acordo com o que foi possível apurar pelo nosso jornal, Folha tem como difícil o regresso ao banco de suplentes na quinta-feira, na receção ao Penafiel (14h30), para a 16.ª jornada da II Liga. É o o último encontro dos bês em 2021.

No domingo, a equipa do FC Porto B foi comandada pelo adjunto Fábio Moura, na vitória por 1-0 sobre o Académico de Viseu, alcançada com um golo de Silvestre Varela.

Para já, os trabalhos continuam à responsabilidade dos restantes elementos da equipa técnica de António Folha.

Na passada quarta-feira, em nota oficial, o FC Porto informou de que a «intervenção» ao antigo futebolista «correu bem».