FC Porto B começa pré-temporada com 22 jogadores
Equipa de João Brandão realizou os exames médicos esta segunda-feira
Equipa de João Brandão realizou os exames médicos esta segunda-feira
O FC Porto apresentou-se esta segunda-feira ao trabalho, arrancando para a pré-temporada com um conjunto de 22 jogadores e a realização dos habituais exames médicos e avaliações físicas.
O grupo liderado por João Brandão é composto com três guarda-redes, oito defesas, quatro médios e sete avançados. A equipa técnica é composta por Tiago Sousa (treinador adjunto), Diogo Paiva (treinador adjunto), Abel Pimenta (treinador adjunto), Paulinho Santos (treinador adjunto), Rafael Albuquerque (treinador de guarda-redes) e Ricardo Ribeiro (departamento de performance).
Na última época, o FC Porto terminou no quinto lugar da II Liga com 51 pontos - a oito dos lugares de subida.
O plantel do FC Porto B
Guarda-redes: Gonçalo Silva, Hubert Charuzy e Antoni Nikolov;
Defesas: Dinis Rodrigues, António Ribeiro, Tiago Ferreira, Martim Chelmik, Salvador Gomes, Marco Silva, Kaio Henrique e Martim Cunha;
Médios: João Brito, André Oliveira, Francisco Fernandes e Rayan Demirci;
Avançados: Tiago Andrade, Gonçalo Sousa, Brayan Caicedo, Domingos Muxito, Trafim Melnichenka, Anhá Candé e Tcherno Jamanca.