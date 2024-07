A equipa B do FC Porto fez o primeiro treino da pré-época esta quinta-feira e o novo treinador, João Brandão, alertou que a II Liga «é muito exigente». Ainda assim, espera ajudar a potenciar os jovens valores dos dragões.

«É um sentido de responsabilidade e um orgulho muito grande representar o FC Porto. Há muito trabalho para desenvolver e muito talento para potenciar. Aqui, temos aquilo que o Vítor Bruno chamou, e muito bem, de ouro da casa. Queremos potenciá-lo ao máximo. O objetivo passa por sermos uma equipa extremamente competitiva e por promover jovens à equipa principal», explicou o técnico, em declarações aos meios de comunicação dos azuis e brancos.

João Brandão destacou ainda a importância da relação pessoal com Vítor Bruno no dia a dia. «Temos valores que se assemelham e é fácil trabalhar com gente com o profissionalismo, o caráter e a personalidade do Vítor Bruno. Também temos um objetivo comum, que é o bem do FC Porto.»

O novo técnico da formação secundária dos portistas salientou que a experiência como adjunto de Luís Castro tornou-o «mais completo e mais rico naquilo que é o conhecimento». Contudo, não podia ignorar o convite da estrutura do FC Porto.

«Tem sido um regresso muito positivo. Quando regressamos a um local que gostamos, as sensações são boas e o sentimento é positivo. Aquando das primeiras conversas com o presidente e com a estrutura do futebol, o chamamento do FC Porto foi algo que bateu profundo no meu coração. Foi fácil tomar a decisão de regressar a uma casa da qual gosto muito», vincou.

«Não tenho dúvidas de que este é o grande projeto desportivo da atualidade a nível mundial. A credibilidade das pessoas e o conhecimento que elas têm é decisivo nesta fase do clube. Queremos desenvolver jogadores e sermos sempre uma equipa digna das cores do FC Porto», concluiu.