O futebolista internacional norte-americano Sebastian Soto terminou a ligação ao FC Porto, onde estava na equipa B por empréstimo do Norwich, que agora o emprestou ao Livingston até final da presente época. Ingleses e escoceses anunciaram o acordo esta quarta-feira.

Trata-se de um fim de empréstimo antecipado, uma vez que Soto, avançado de 21 anos que fez oito jogos e um golo pela equipa B do FC Porto, estava cedido aos dragões por uma temporada, com opção de compra.

Nascido na Califórnia, o atacante fez toda a formação no Real Salt Lake City e em 2018 foi contratado pelos alemães do Hannover. Começou pelos juniores e teve mesmo algumas aparições na equipa principal, tendo ainda jogado o Mundial sub-20, em 2019.

Na época 2020/2021, foi cedido pelos alemães aos neerlandeses do Telstar e acabou por rumar, na mesma época, ao Norwich, onde jogou nos sub-23.

O treinador do Livingston, David Martindale, mostrou satisfação pela contratação, em declarações aos canais do clube. «O Sebastian estava no nosso radar no verão, mas perdemos para o FC Porto. Não funcionou para ele em Portugal e a oportunidade surgiu de novo há algumas semanas e, felizmente, fomos bem-sucedidos», referiu.