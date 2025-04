O FC Porto foi multado em 1.020 euros pela falta de luz no balneário do Benfica no clássico.

«Na chegada ao estádio verificámos que o balneário visitante não tinha iluminação suficiente, tendo de imediato alertado o Director de campo que justificou com problema eléctrico e que iriam resolver de imediato», lê-se no relatório do delegado da Liga.

No entanto, a situação não foi alterada até à verificação de final do jogo feita pelo delegado.