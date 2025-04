Bruno Lage foi multado em 408 euros na sequência do FC Porto-Benfica. Segundo o relatório do delegado da Liga, após o golo de Otamendi aos 90+4m o treinador dos encarnados fez o gesto com os quatro dedos esticados na direção de adeptos portistas, que responderam com o arremesso de vários objetos na direção do banco do Benfica.

Além de Lage, António Silva foi também multado no mesmo valor. O defesa do Benfica gritou «chupa» na direção de elementos da equipa da casa, o que motivou uma reação imediata de elementos dos dois conjuntos e a consequente intervenção das forças de segurança.

Nesse «sururu» estiveram presentes José Ribeiro e Ricardo Pereira (Joca), fisioterapeutas do FC Porto que não estavam autorizados a estar na zona técnica e entraram em confronto verbal com António Silva. José Ribeiro foi multado em mais de 3 mil euros (230 pela presença na zona técnica e 2.870 por insultos ao jogador do Benfica) suspenso oito dias. Joca teve as mesmas multas, mas foi sancionado com 17 dias de suspensão.

Destaque ainda para multas aplicadas a Tiago Madureira, vice-presidente do FC Porto (230 euros), a Henrique Monteiro, gestor do FC Porto (230€), a Paulo Magalhães, chefe de segurança do Benfica (306€) e a David Tomé Machado, elemento do staff dos encarnados, alvo de uma coima de 230 euros. Os quatro também não estavam autorizados a permanecer na zona técnica.