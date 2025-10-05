Antes do primeiro Clássico da Liga em 2025/26, o sempre emocionante FC Porto-Benfica, que decorreu a partir das 21h15 deste domingo, houve um momento bonito de fair-play... mesmo num jogo marcado pela eterna rivalidade entre as equipas.

José Mourinho, novo treinador do Benfica, e Francesco Farioli, técnico do FC Porto, trocaram um cumprimento cúmplice, sorrindo um para o outro antes de um abraço. Depois disso... começou o jogo 'a doer'.

Mourinho disse, na antevisão, que tem uma boa relação com Farioli. Mandou até um abraço em direto ao técnico rival. Já o italiano admitiu anteriormente que Mourinho é uma referência para si.