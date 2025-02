A partir das 20h00 no Estádio do Dragão, o FC Porto começa a jogar o futuro na Liga Europa.

Os dragões recebem a Roma na 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final, seis dias depois de terem resgatado no mesmo palco, ao cair do pano, um empate diante do Sporting para a Liga.

Para a partida desta quinta-feira, Martín Anselmi já poderá contar com Otávio (falhou o clássico por castigo), mas será que haverá mexidas na defesa e noutros setores? Confira o onze provável do FC Porto na GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.

A Roma, orientada pelo eterno Claudio Ranieri, que interrompeu a reforma para ajudar a tirar os Giallorossi de uma situação desportiva delicada, deverá alinhar de início com: Svilar; Mancini, Hummels e N'Dicka; Celik, Koné, Paredes e Angeliño; Dybala, Dovbyk e El Shaarawy.