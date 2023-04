A vitória sobre o Benfica no clássico permitiu ao FC Porto reduzir para sete os pontos de desvantagem para o líder e reacendeu a luz da esperança relativamente à possibilidade de continuar a lutar pela conquista do bicampeonato.

Neste sábado, já depois de saber o resultado do Desp. Chaves-Benfica, o FC Porto recebe o Santa Clara, «lanterna vermelha» da Liga.

Para este jogo, Sérgio Conceição não poderá contar com Grujic e Taremi, por castigo, nem com João Mário, que está lesionado. Eustáquio e Toni Martínez estão a bater à porta do onze?

Veja as equipas prováveis para o FC Porto-Santa Clara na GALERIA ASSOCIADA ao artigo.