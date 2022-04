FC Porto e Sporting decidem nesta quinta-feira à noite quem se junta ao Tondela na final da Taça de Portugal.

Os dragões levaram a melhor em Alvalade (2-1) no primeiro jogo das meias-finais e estão, por isso, em vantagem na eliminatória, mas a equipa de leonina quer provar que já virou a página após o desaire caseiro com o Benfica no fim de semana passado.

Como será que Sérgio Conceição e Ruben Amorim vão montar as estratégias para o ataque ao derradeiro desafio antes do Jamor? As dúvidas serão desfeitas sensivelmente uma hora antes do arranque do clássico (20h15 na TVI), mas pode ver a aposta do Maisfutebol na GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.