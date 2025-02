João Pinheiro vai ser o árbitro do FC Porto-Sporting, que está marcado para esta sexta-feira pelas 20h15.

O juiz da AF Braga, de 37 anos, vai ser auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia. Tiago Martins será o VAR e terá o apoio do AVAR Hugo Ribeiro.

João Pinheiro, recorde-se, apitou nesta temporada Supertaça entre Sporting e FC Porto - vencida pelos dragões por 4-3, a final da Taça da Liga entre Sporting e Benfica (que as águias venceram após desempate por penáltis. Esteve ainda no Benfica-FC Porto (4-1), no FC Porto-Sp. Braga (2-1) e no Arouca-Sporting (0-3).

(artigo atualizado)