A partir das 20h15 desta sexta-feira, todos dos olhos da atualidade desportiva nacional vão estar sob o Estádio do Dragão, onde FC Porto e Sporting jogam um clássico que pode assumir contornos decisivos rumo ao título de campeão nacional 2021/22.

Depois do jogo de palavras na véspera, com frases fortes mas dúvidas deixadas no ar quanto aos respetivos onzes, o Maisfutebol projeta as equipas que acredita serem as que Sérgio Conceição e Ruben Amorim vão apresentar de início logo à noite.

Há dúvidas no ar? Várias!

Confirma-se a recuperação plena de Diogo Costa? Taremi regressa ao onze do FC Porto? Pepê manterá o lugar? Otávio à direita ou à esquerda? Manterá Conceição o 4x4x2 ou volta ao 4x3x3?

Quem rende Pedro Gonçalves no Sporting? Nuno Santos, ou chegou a vez de Marcus Edwards? Matheus Reis ou Feddal a completar o trio defensivo? Matheus Reis ou Nuno Santos na lateral-esquerda?

Por volta das 19h15, mais coisa menos coisa, as dúvidas serão esclarecidas mas, para já, fique com as nossas apostas.