A equipa de veteranos do FC Porto derrotou o Salgueiros Masters no Olival, por 5-2, neste domingo.

No regresso à ação do FC Porto Vintage, Marco Vieira teve em plano de destaque no quarto de hora inicial, em que apontou dois golos. Já em cima da meia hora, Rui Barros ultrapassou o guardião da turma do Salgueiros e ampliou a vantagem das glórias azuis e brancas.

Se Marco Vieira tinha bisado no arranque do primeiro tempo, Nandinho também apontou dois golos, mas já no início da segunda parte. O jogador do Salgueiros Masters marcou aos 51 e aos 63 minutos e ainda deu esperanças aos visitantes.

Mas, aos 72 minutos, Cintra encarregou-se da marcação de um pontapé de livre e mexeu novamente no marcador. Quatro minutos depois, o mesmo Cintra também bisou na partida, após cobrar uma grande penalidade, e estabeleceu o 5-2 final.

⭐ Casa cheia no dérbi de lendas, hoje, no Olival



💪 Históricos do FC Porto e SC Salgueiros Masters defrontaram-se com a vitória a sorrir ao FC Porto Vintage frente ao Salgueiros Masters (5-2)



⚽ Marco Vieira (2), Rui Barros e Cintra (2)#FCPorto #FCPortoVintage pic.twitter.com/OTUGs8QwXs — FC Porto (@FCPorto) November 14, 2021

O FC Porto Vintage, treinado por Baltazar Morais, tinha no plantel: Costinha, Rui Cruz e Vítor Pinto (GR); João Pinto, Ricardo Silva, Gaspar, Miranda, Bandeirinha, Marco Vieira, Rui Barros, Bock, Marek Cech, Paulo Pereira, Pedro Bastos, Cintra, Nicolay, Marinho, Hélder Rodrigues, Kalica, Telmo, Cândido, João Magalhães, Marco Aurélio e Mirra.