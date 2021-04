Terminado o período para os compromissos das seleções, é tempo de regressos aos clubes para se jogar o que resta da época, agora sem interrupções até ao fim da época.

As equipas principais de FC Porto, Sporting e Benfica tiveram um total de 28 jogadores em representação das respetivas equipas nacionais.

Com 13 atletas, os azuis e brancos foram a equipa com maior representação internacional, mas também aquela em que se somaram mais minutos: 1.501, face aos 894 de Sporting e 816 de Benfica. Quer isto dizer que os minutos somados por jogadores do FC Porto representaram sensivelmente 47 por cento do total de tempo de jogo dos atletas dos três grandes.

Um desgaste acentuado em vésperas de um mês de abril no qual os portistas terão, a partir deste sábado, quatro jogos num espaço de 11 dias.

De todos os jogadores cedidos pelo conjunto orientado por Sérgio Conceição, apenas um (Loum) não foi utilizado. Dos nove que o Sporting cedeu, Luís Maximiano (sub-21 de Portugal) e Luís Neto (Portugal) não somaram também qualquer minuto. Já no Benfica, todos os seis jogadores que rumaram às seleções foram utilizados.

Refira-se que o Gonzalo Plata, extremo do Sporting, alinhou pelo Equador, mas não é contabilizado por estar há alguns meses integrado na equipa B leonina.

Consulte na GALERIA ASSOCIADA os jogadores que somaram mais minutos nos compromissos internacionais, com dois portistas à cabeça e um benfiquista a fechar o pódio numa lista com 25 atletas.