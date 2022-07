Mbemba confirma adeus ao FC Porto: «Tomei a decisão de não renovar»

Chancel Mbemba confirmou esta sexta-feira que deixou o FC Porto a custo zero, um dia depois do seu contrato terminar.

Numa mensagem nas redes sociais, o defesa-central agradeceu à estrutura do clube portista, com uma palavra para Pinto da Costa e Sérgio Conceição, e aos adeptos e explicou que tomou a decisão de não prolongar o vínculo com os dragões.

Mbemba chegou ao FC Porto no verão de 2018, proveniente do Newcastle. Na primeira época pouco jogou, mas depois pegou de estaca na equipa de Conceição, quase sempre ao lado de Pepe: foram dele, por exemplo, os dois golos na final da Taça de Portugal de 2020 que derrotaram o Benfica, em Coimbra.

Agora, e depois de 138 jogos e nove golos, diz adeus ao emblema azul e branco. É a terceira saída do plantel este verão, depois de Fábio Vieira e Vitinha.