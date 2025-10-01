A SAD do FC Porto apresentou um resultado líquido consolidado de 39,240 milhões de euros (ME), relativo ao exercício financeiro da época 2024/25, de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na manhã desta quarta-feira.

Anunciado como «o melhor resultado de sempre» da SAD do FC Porto, é invertido o resultado negativo de 21,063 ME registado pela sociedade no final da época 2023/24.

O resultado operacional da SAD, sem negócios que envolvam jogadores, é de 2,441 ME de lucro, contrastando com o resultado negativo de 1,966 ME do exercício financeiro anterior.

A SAD do FC Porto conseguiu uma redução de mais de 29 milhões de euros (29,366 ME) em custos operacionais. Deste valor, que representa menos 17 por cento face a 2023/24, 10,047 ME foram em «fornecimentos e serviços externos, refletindo o esforço da nova administração na implementação de medidas de maior eficiência, contenção e racionalização de custos», assinalam. Outros 7,481 ME foram em «custos com pessoal, apesar da integração dos quadros da sociedade FC Porto – Serviços Partilhados, com redução expressiva dos custos com a equipa principal e com o Conselho de Administração».

O documento é apresentado na manhã desta quarta-feira, a partir das 11 horas, publicamente, no Estádio do Dragão.

