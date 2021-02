Mehdi Taremi foi eleito melhor jogador da Liga no mês de janeiro na habitual eleição promovida pelo Sindicato de Jogadores.

O avançado iraniano marcou três golos nas quatro jornadas que o FC Porto disputou no primeiro mês do ano e, com 18,02 por cento dos votos, destacou-se à frente de Pedro Porro (14,2%), lateral do Sporting, e do companheiro Jesus Corona (9,75%).

Taremi sucede, assim, a Paulinho (dezembro de 2020), Pedro Gonçalves (novembro de 2020) e Thiago Santana (setembro/outubro).

Com três golos marcados em quatro jogos, o ponta-de-lança @MehdiTaremi9, do @FCPorto, foi eleito o Melhor Jogador de janeiro da Primeira Liga, pelo Sindicato dos Jogadores.



Confere o resultado da votação aqui: https://t.co/eXMffGSdF4 #Prémios #MelhorJogador pic.twitter.com/cBGFVv7Loo — Sindicato dos Jogadores (@sjpf_pt) February 5, 2021