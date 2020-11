Danilo revelou a sua vontade em regressar ao FC Porto.

O lateral que na Europa já representou também Real Madrid, Manchester City e Juventus foi questionado sobre qual a sua cidade preferida e deixou escapar os seus planos.

Porto, Manchester, Torino ou Madrid? «A disputa é injusta. Sou muito do Porto. Além do clube, a cidade é incrível, tenho muitos amigos, tenho casa lá. Sinto-me em casa. Voltar? Sim, voltaria. No futuro, sim. Certamente. Cada cidade fez-me aprender muito e deu-me uma grande bagagem cultural. Cada uma tem o seu espaço no meu coração, mas o Porto leva vantagem», afirmou o internacional brasileiro numa entrevista partilhada no Instagram.

O companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo na Juventus falou também sobre a sua experiência como futebolista, comparando as Ligas espanhola, italiana e inglesa.