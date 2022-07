Sérgio Conceição convocou 30 jogadores para o estágio que o FC Porto vai realizar no Algarve.



Na comitiva azul e branca que seguiu para o sul do país destaque para as ausências de Romário Baró, Loum e João Mendes. Por outro lado, nota para as presenças de Bernardo Folha, Vasco Sousa, Gonçalo Borges, Danny Loader e Rodrigo Conceição, lateral-direito que esteve cedido ao Moreirense na última temporada.



O lesionado Wilson Manafá segue com a comitiva tal como o primeiro reforço portista para 2022/23, David Carmo.



O FC Porto vai permanecer em estágio no Algarve até ao dia 14 de julho e tem, pelo menos, um encontro de preparação agendado, precisamente no dia 14 contra o Portimonense.



A lista de 30 atletas:



Guarda-redes: Diogo Costa, Marchesín, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo;



Defesas: João Mário, Wilson Manafá, Rodrigo Conceição, Pepe, David Carmo, Fábio Cardoso, Marcano, João Marcelo, Zaidu e Wendell;



Médios: Marko Grujic, Matheus Uribe, Stephen Eustáquio, Bruno Costa, Bernardo Folha, Vasco Sousa e Otávio;



Avançados: Pepê, Galeno, Francisco Conceição, Gonçalo Borges, Danny Namaso, Fernando Andrade, Mehdi Taremi, Evanilson e Toni Martínez.