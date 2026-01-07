Era uma questão de tempo até ser oficial. O polaco Oskar Pietuszewski reforça o ataque do FC Porto e assina até 5 de janeiro de 2029, a troco de 10 milhões de euros, conforme adiantado pelo Maisfutebol em tempo oportuno.

O extremo de 17 anos acumulou três golos e uma assistência pelo Jagiellonia nesta época. Formado nesse emblema, despontou na equipa principal em 2024/25 e fez a estreia, curiosamente, contra o Ajax, então comandado por Francesco Farioli. De referir que o Jagiellonia reserva 10 por cento de uma futura venda do avançado.

«O Jagiellonia assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e o FC Porto declara que terá encargos com serviços de intermediação de 400 mil euros com esta transação», esclarecem os dragões em comunicado.

Pietuszewski fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões e vai vestir o número 77, juntando-se aos compatriotas Jan Bednarek e Jakub Kiwior.

«Falei muito com o Jan Bednarek e ele disse-me muitas coisas boas sobre o clube, tem-me ajudado imenso e foi um dos motivos por que escolhi o FC Porto. Vou sentir-me mais confiante na presença deles [compatriotas]. O mais importante é jogar, somar minutos e conquistar troféus. Assinei pelo FC Porto para ganhar títulos. Sou um jogador sem medo», disse o mais recente reforço dos portistas.

Referenciado como um dos principais talentos polacos da respetiva geração (2008), o avançado disputou o Europeu de sub-17 em 2024, aos 15 anos.

Acompanhe as principais novidades do mercado de transferências.

Polónia 🤝 FC Porto 💙 Oskar Pietuszewski é Dragão até 2029 ✍️



➡ https://t.co/mRZtj1ClAO pic.twitter.com/N3nZl68nNC — FC Porto (@FCPorto) January 7, 2026

A preparar os “quartos” da Taça de Portugal, agendados para 14 de janeiro – receção ao Benfica – o FC Porto estagia na Quinta do Lago, em Almancil, freguesia em Loulé, até sexta-feira.