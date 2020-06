Jorge Nuno Pinto da Costa venceu as eleições do FC Porto e vai avançar para o 15.º mandato como presidente do clube, cargo que ocupa há 38 anos.



Em declarações à comunicação social em frente ao Dragão Arena, local em que decorreu o ato eleitoral, Pinto da Costa agradeceu aos 8.480 sócios que exerceram o direito de voto.



«Estou muito contente com a forma como decorreu este ato eleitoral. A massa associativa deu um exemplo de vitalidade, ordem, respeito e interesse na vida do FC Porto», começou por dizer Jorge Nuno Pinto da Costa.



«Agradeço a todos os sócios que votaram e, de uma maneira especial, aos que confiaram em mim e que, num momento em que não é fácil para ninguém, vieram dar um voto de confiança, um sinal de estímulo que é muito importante para as batalhas que seguem. Como sempre, colocarei os interesses do FC Porto acima de tudo, farei tudo pelo FC Porto.», salientou.



Pinto da Costa frisou que a futura Cidade do FC Porto será uma das prioridades no novo mandato: «Serão muitas prioridades, como o centro de estágio, manter a competitivade das equipas, fazer crescer massa associativa e mantê-la unida.»



«É muito mais de metade da minha vida dedicada ao FC Porto. Enquanto os sócios quiserem que continue, continuarei com o mesmo entusiasmo do primeiro dia», prometeu o presidente do clube portista, anunciando que a direção irá tomar posse na terça-feira, às 18h00.



Os resultados oficiais ainda não são conhecidos.

