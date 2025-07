Francesco Farioli: novo técnico do FC Porto e sócio número 152 234 dos dragões.

André Villas-Boas cumpriu a tradição e no final da apresentação do italiano de 36 anos ofereceu-lhe um cartão de associado e também uma camisola personalizada. A equipa técnica, na plateia, teve direito à mesma cortesia, tal como a mulher e os dois filhos do novo mister, que não estiveram na sala.

Recorde-se que, também aquando na sua apresentação, no final de janeiro, Martín Anselmi recebeu o cartão de sócio com o número 147 030. O que quer dizer que em pouco mais de cinco meses o número de associados do FC Porto cresceu em cerca de cinco mil – 5 204 mais precisamente.

Ou seja, nem a desilusão que foi a segunda metade da época da equipa de futebol travou o bom ritmo do aumento de sócios portistas.

Menos pompa e sem Zubizarreta

A cerimónia desta segunda-feira foi bem mais singela do que aquela que aconteceu com o técnico argentino.

Ao contrário de Anselmi, que foi apresentado com pompa no museu, ao lado das sete taças internacionais e com direito a mensagem no livro de honra, Farioli teve um anúncio mais discreto na sala de imprensa. Por sua vez, há exatamente um ano e um mês, Vítor Bruno foi apresentado no átrio do camarote presidencial.

Nesta ocasião, a grande ausência foi a de Andoni Zubizarreta, que estará de saída do cargo de diretor desportivo. A cerimónia foi curta, de tal forma que não houve sequer espaço para esclarecer a ausência do dirigente espanhol de 63 anos.