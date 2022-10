O futebolista português João Mário renovou contrato com o FC Porto até 2027, confirmou esta sexta-feira o clube azul e branco, naquela que é a quarta renovação oficializada neste dia, depois de Evanilson, Pepê e Zaidu.

O atleta de 22 anos, que na equipa principal tem jogado sobretudo como lateral-direito, prolonga o vínculo ao clube por mais duas épocas, dado que tinha contrato até 2025.

Campeão europeu na UEFA Youth League pelo FC Porto, em 2019, João Mário, que chegou à formação do clube em 2008, estreou-se na equipa principal dos dragões em 2019/20, tendo-se estabelecido na equipa principal em 2020/21. Foi em 2021/22, na época passada, que fez o maior número de jogos no plantel orientado por Sérgio Conceição, um total de 39.

João Mário já participou de seis títulos com a equipa principal: duas Ligas, duas Taças de Portugal e duas Supertaças.

Quem nasce Dragão, Dragão permanece🐉

João Mário renova até 2027🤩✍#FCPorto pic.twitter.com/aUd0uGeNjV

— FC Porto (@FCPorto) October 7, 2022

«Esta renovação significa muito para mim. Esta é a minha casa e foi aqui que cresci desde pequenino. Encaro esta renovação como um sinal de confiança de toda a estrutura do FC Porto. Agora espero poder retribuir em campo», referiu, aos canais do clube, o jogador que na equipa principal já realizou até ao momento 72 jogos, com três golos apontados.