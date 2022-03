O FC Porto recebe, esta quarta-feira (20h00), o Ol. Lyon na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Na antevisão do encontro, Sérgio Conceição foi questionado sobre a responsabilidade dos dragões na prova, que já conquistaram em 2003 e 2011.



«Isso é história, é museu. Temos de olhar para o momento das equipas, isso não traz responsabilidade a mais. Representamos um clube histórico e temos a responsabilidade habitual», começou por dizer.



O treinador foi confrontado com o facto de FC Porto e Sevilha serem as duas equipas presentes nos oitavos de final que já conquistaram o troféu. Na resposta, acabou por esquecer-se momentaneamente do triunfo azul e branco em 2011, sob o comando técnico de André Villas-Boas: «É verdade, ganhámos esta prova em 2003. 2011? Sim, está bem, estava a lembrar-me de 2003 porque cheguei no ano seguinte, na minha segunda passagem pelo FC Porto».



«Em 2003, o Francisco (Conceição) tinha um ano, por exemplo», atirou Sérgio Conceição, com uma gargalhada, acrescentando: «Estou a lembrar-me do mais novo, mas há muitos jogadores…eles sentem a responsabilidade de estar num clube que está habituado a estar na Europa e a ter resultados fantásticos. Mas é por aqui. Não há, penso eu, responsabilidade acrescida para o FC Porto e o Sevilha.»



