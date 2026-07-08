FC Porto defronta Aston Villa na apresentação aos adeptos
Particular agendado para 25 de julho antecede a Supertaça
Particular agendado para 25 de julho antecede a Supertaça
O FC Porto joga frente ao Aston Villa na apresentação do plantel para 2026/27, no Estádio do Dragão, às 19 horas de 25 de julho (sábado). No tradicional momento de verão, os jogadores são chamados um a um ao relvado.
Na última época, o FC Porto aproveitou a ocasião para apresentar o avançado Luuk de Jong. A 3 de agosto de 2025, os dragões de Francesco Farioli venceram o Atlético de Madrid com um golo de Froholdt.
Em 2025/26, o Aston Villa conquistou a Liga Europa e terminou a Premier League no quarto lugar, motivos pelos quais a turma de Unai Emery vai disputar a Liga dos Campeões. Aliás, o emblema de Birmingham vai jogar ao Dragão antes da Supertaça Europeia com o PSG, a 12 de agosto, em Salzburgo (Áustria).
Ora, o particular com o Aston Villa surge no calendário do FC Porto antes da Supertaça, a disputar em Coimbra a 1 de agosto (sábado, 20h15), com o Torreense.
Apresentação 2026/27 ⚽— FC Porto (@FCPorto) July 8, 2026
FC Porto 🆚 Aston Villa
📅 25 de julho | 🕖 19h pic.twitter.com/37u6pzur94