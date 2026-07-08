O FC Porto joga frente ao Aston Villa na apresentação do plantel para 2026/27, no Estádio do Dragão, às 19 horas de 25 de julho (sábado). No tradicional momento de verão, os jogadores são chamados um a um ao relvado.

Na última época, o FC Porto aproveitou a ocasião para apresentar o avançado Luuk de Jong. A 3 de agosto de 2025, os dragões de Francesco Farioli venceram o Atlético de Madrid com um golo de Froholdt.

Em 2025/26, o Aston Villa conquistou a Liga Europa e terminou a Premier League no quarto lugar, motivos pelos quais a turma de Unai Emery vai disputar a Liga dos Campeões. Aliás, o emblema de Birmingham vai jogar ao Dragão antes da Supertaça Europeia com o PSG, a 12 de agosto, em Salzburgo (Áustria).

Ora, o particular com o Aston Villa surge no calendário do FC Porto antes da Supertaça, a disputar em Coimbra a 1 de agosto (sábado, 20h15), com o Torreense.