O FC Porto anunciou esta segunda-feira a contratação de Ussumane Djaló e Alfa Baldé para a equipa de sub-19. Os dois jovens chegam ao clube provenientes do Benfica.

Tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, os dois jovens tinham em mãos uma proposta para a renovação com os encarnados, mas rejeitaram-na e optaram pela mudança para o Dragão.

Internacionais jovens por Portugal, Djaló e Baldé têm ambos 17 anos e estavam no Benfica desde 2018/19, depois de uma passagem pelo Ponte Frielas.

Os dois falaram aos meios de comunicação do FC Porto.

«Tenho a ambição de ajudar a minha equipa a ganhar o campeonato desta época e poder participar nos jogos da seleção nacional para um dia chegar ao topo. As minhas principais qualidades são a agressividade, a qualidade de passe, de drible e de fazer golos», disse Ussumane Djaló.

«Sinto-me feliz e motivado. Estou pronto para defender o FC Porto com todas as minhas forças, agora esta vai ser a minha nova casa e estou muito feliz por estar aqui. Sou um jogador que gosta de jogar na ala, sou rápido e tenho facilidade no um contra um. A nível coletivo pretendo ser campeão nacional de sub-19 juntamente com os meus companheiros para podermos ser felizes no final da época», afirmou por sua vez Alfa Baldé.