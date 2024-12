O FC Porto condenou, na manhã deste domingo, os «insultos, ameaças, comportamentos violentos e tentativas de agressão» a jogadores seus, bem como à equipa técnica e jornalistas do Porto Canal, ao longo do dia de sábado, em que os dragões empataram 1-1 em Famalicão, em jogo da 13.ª jornada da Liga.

Em comunicado, o FC Porto refere que «está a colaborar com as autoridades policiais para identificação dos responsáveis pelos comportamentos inapropriados» e que serão tomadas «as medidas consequentes».

Os azuis e brancos apontam ainda que o sucedido coloca «em risco a integridade física dos seus profissionais» e ainda, no caso dos repórteres do Porto Canal, «atentam também contra a liberdade de informação».

Na noite de sábado, o plantel do FC Porto foi recebido com desagrado por cerca de uma dezena de adeptos, no Estádio do Dragão, após o empate em Famalicão.

Ainda em Famalicão, após o jogo, também houve alguma contestação e o treinador Vítor Bruno quase foi atingido por uma garrafa lançada da bancada, onde estavam adeptos dos azuis e brancos.

O comunicado do FC Porto na íntegra:

«No seguimento dos acontecimentos ocorridos este sábado em Famalicão, o FC Porto informa que:



Repudia com toda a veemência todos os insultos, ameaças, comportamentos violentos e tentativas de agressão protagonizados, ao longo do dia, por alguns indivíduos desordeiros, direcionados aos seus jogadores, equipa técnica e jornalistas do Porto Canal.



Estes comportamentos inadequados e injuriosos verificados antes e no final do jogo contra o FC Famalicão não são toleráveis, revelam-se atentatórios do bom-nome e da honra do Clube, não só colocando em risco a integridade física dos seus profissionais bem como, no caso dos colaboradores do Porto Canal, atentam também contra a liberdade de informação.



O FC Porto está a colaborar com as autoridades policiais para a identificação dos responsáveis pelos comportamentos que considera inapropriados e, apuradas responsabilidades, tomará as medidas consequentes.»