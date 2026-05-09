Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o AVS, da jornada 33 da Liga (domingo, 18h00), sobre as situações de mercado nos azuis e brancos:

Sobre Froholdt, o mercado e o que sente da vontade do dinamarquês

«Sobre o Victor, primeiro é dar créditos ao atleta pelo nível de atenção que ele teve, devido à sua consistência e à evolução que teve, a maturidade em cada jogo e penso que isso diz muito. Não foi o único a ter uma progressão fantástica, mas penso que as palavras dele depois do jogo de sábado foram claras. Por um lado, há o claro desejo e intenção do clube em ir no caminho certo, para tentar manter os nossos melhores jogadores aqui, construir em cima deste grupo.»

Ainda o mercado e casos como o de Moffi

«Sobre o mercado, como sabem há alguns jogadores que estão aqui por empréstimo, alguns vão terminar contrato e há discussões com os jogadores, com os agentes e com os seus clubes para perceber as situações e as possíveis condições. Todos esses jogadores ajudaram ao que queríamos, há muita gratidão da minha parte pelo profissionalismo e contribuição que deram à equipa e uma conexão pessoal com todos. Estamos perto de algumas decisões, mas nada vai ser decidido até ao fim do campeonato, porque o foco é tentar ter o máximo de pontos nos próximos dois jogos.»

Possíveis saídas e se gostaria de ver posições reforçadas

«Estamos num momento em que as boas ondas pelo campeonato devem estar de lado e é ter cabeça fria e analisar a equipa, onde melhorar e ir caso a caso, porque há posições em que temos de fazer algo, no ataque é uma situação clara enquanto esperamos pelo Samu e há situações que temos de avaliar, há a opção pelo Terem e temos de avaliar. Além disso temos de ouvir alguns jogadores para perceber o seu desejo de continuar ou não connosco, situações de emprestados e já estamos a trabalhar nos diferentes dossiers.»