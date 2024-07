Rodrigo Mora renovou contrato com o FC Porto, anunciaram os dragões.

Aos 17 anos, o médio ofensivo é o mais jovem jogador às ordens do treinador Vítor Bruno na pré-época dos dragões e fica agora ligado ao clube até 2027.

Mora começou a jogar na escola Dragon Force de Custóias, mas desde 2016 que está nos azuis e brancos.

Em 2023, estreou-se pela equipa B do FC Porto, com 15 anos, oito meses e dez dias e tornou-se no futebolista mais novo de sempre a estrear-se em campeonatos profissionais em Portugal, no caso na II Liga.

Na temporada passada, Mora fez quatro golos e duas assistências em 28 jogos pelo FC Porto B. Pelos sub-19 somou ainda sete golos em nove partidas.