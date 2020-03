Alex Telles, lateral do FC Porto, foi considerado o melhor defesa do mês de fevereiro na Liga portuguesa, segundo anunciou nesta terça-feira o organismo que gere o futebol profissional.



O internacional brasileiro conquistou 22,22 por cento dos votos dos treinadores, superando João Afonso do Santa Clara (9,40%) e Bruno Viana do Sporting de Braga (9,40%).



O lateral esquerdo disputou quatro jogos na Liga ao longo do mês de fevereiro, marcando três golos: frente a Vitória de Setúbal (0-4), Benfica (3-2) e Portimonense (1-0).



Curiosamente, Alex Telles vai falhar o Famalicão-FC Porto, para próxima jornada da Liga, devido a castigo.