Dominik Prpić é reforço do FC Porto, anunciou o clube azul e branco, na manhã desta quinta-feira, confirmando-se a informação avançada anteriormente pelo Maisfutebol.

«Aos 21 anos, o defesa internacional jovem pela Croácia troca o Hajduk Split pelo FC Porto e assina um contrato válido por cinco temporadas, até 2030», informa o FC Porto, em comunicado.

O defesa vai vestir a camisola com o número 21 e foi apresentado junto do presidente do FC Porto, André Villas-Boas.

Segundo foi possível apurar pelo nosso jornal e na sequência do noticiado na imprensa croata, o acordo por Prpic engloba um valor de sete milhões de euros (cinco fixos, mais dois em variáveis).

Prpic, esquerdino, começou a formação no NK Zagreb e passou ainda pelo NK Lokomotiva antes de juntar-se ao Hajduk Split em 2017, para os sub-15. Foi subindo escalões e estreou-se na equipa principal do clube com 17 anos, fazendo parte do plantel que chegou à final da UEFA Youth League na época 2022/23, época em que também fez parte da conquista da Taça da Croácia pela equipa principal, pela qual fez oito jogos.

Em 2023/24, foi emprestado nos primeiros meses aos eslovenos do NK Radomlje (13 jogos) e voltou a meio da temporada ao Hajduk, fazendo dez jogos. Em 2024/25, afirmou-se em definitivo na equipa, com 32 jogos e duas assistências.

Prpic é internacional pelas seleções sub-18, sub-19 e sub-21 da Croácia e é o terceiro reforço para a nova época, depois de João Costa (ex-Estrela) e Gabri Veiga (ex-Al Ahli).

«Estou muito grato por estar num clube tão grande como o FC Porto. Também quero agradecer ao presidente Villas-Boas e a todos no clube por me darem esta oportunidade de representar o FC Porto e vestir a camisola azul e branca», disse Prpic, em declarações aos canais do clube.