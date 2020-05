O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, considera que caso a Liga não possa ser retomada, os azuis e brancos devem ser declarados vencedores.

«O que se jogou não pode ser anulado, está jogado. Se resolverem que não haja mais campeonato, podem por decreto entregar o campeonato a quem querem», disse o dirigente, no Palácio de Belém, onde foi recebido pelo Presidente da República.

«Se o FC Porto seria justo vencedor nesse caso? Parece-me que o que tem sido feito, nos campeonatos que acabam, é que conta a classificação que está», continuou.

Pinto da Costa argumentou depois com decisões já conhecidas pelas duas entidades que podem influenciar uma decisão fora dos relvados.

«A própria federação e a liga já o mostraram, quando interromperam o campeonato da II Liga e quem subiu foi quem estava em primeiro e segundo quando o terceiro ainda podia subir», lembrou o líder portista, que se reportou aos casos de Nacional e Farense.

«Estava assim, foi assim que acabou. Não vejo que tivessem um critério para a I Liga e outro para a II Liga. Se for por decreto, logo se vê», prosseguiu.

«O que está a ser feito é assim, no campeonato francês, quem ia em primeiro foi campeão. A lógica daquilo que foi seguido em Portugal, quem estava nos primeiros lugares subiu, quem estava nos últimos desceu. O Feirense ainda tinha hipótese de subir, mas acabou», concluiu sobre esse tema.

A liga portuguesa está prevista regressar no final de maio, mas outros campeonatos na Europa já foram dados por terminados. Os dois casos mais mediáticos são França e Holanda. No primeiro, o PSG foi declarado campeão com uma distância de 12 pontos para o segundo. Nos Países Baixos, a federação optou por não atribuir o título com Ajax e AZ Alkmaar empatados no topo da classificação, embora tivesse definido os lugares para as provas europeias.