A SAD do FC Porto apresentou um resultado líquido positivo de 20.765 milhões de euros no exercício financeiro de 2021/22, informou a sociedade dos azuis e brancos no seu Relatório e Contas, na manhã desta terça-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

«O resultado líquido consolidado da FC Porto – Futebol, SAD é, pelo segundo ano consecutivo, francamente positivo, atingido agora os 20.765m€», refere a SAD dos dragões.

Os resultados são apresentados esta manhã, pelo administrador da SAD responsável pelo pelouro financeiro, Fernando Gomes, no Estádio do Dragão.

«Os resultados com cedências de passes de jogadores tiveram um contributo bastante positivo, na ordem dos 83.736m€, para as contas da Sociedade», refere a SAD do FC Porto, na nota enviada à CMVM, num valor que Fernando Gomes salientou já na apresentação desta manhã como determinante nas contas de 2021/22.

Olhando ao capital próprio, a SAD do FC Porto conseguiu melhorar as contas face ao exercício anterior, findo em 30 de junho de 2021, mas os valores continuam negativos. O passivo aumentou (de 526.140 milhões de euros para 530.117), mas os ativos tiveram um aumento superior (de 393.687 milhões de euros para 418.449). Desta forma, os capitais próprios passaram de 132.454 milhões de euros negativos para 111.668 negativos.

«O ativo, que atinge os 418.449m€, cresceu 24.762m€ face a 30 de junho de 2021, apesar da diminuição do valor contabilístico do plantel, principalmente devido ao aumento dos saldos a receber de clientes, em 38.377m€. Quanto ao passivo, regista-se um aumento de apenas 1% (3.977m€), atingindo os 530.117m€, tendo-se, porém, verificado uma redução de 20.351m€ face ao período transato no passivo remunerado do Grupo», aponta a SAD dos dragões, no resumo das contas do exercício que terminou a 30 de junho de 2022.